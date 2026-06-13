Министерство иностранных дел Украины отвергло новые обвинения относительно якобы «биолабораторий» на территории страны.]В ведомстве заявили, что Украина действует исключительно в рамках международных обязательств и не разрабатывала биологическое оружие.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

13 июня 2026, 12:11 «Подарок Кремлю»: Габбард заявила о «биолабораториях» в Украине Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на фоне предстоящей отставки обнародовала данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 «биолабораторий», в том числе в Украине.

В ведомстве сообщили об очередной волне манипуляций вокруг программ международного сотрудничества в сфере биологической безопасности и общественного здоровья.

В МИД подчеркнули, что Украина последовательно выполняет обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Там заявили, что страна никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия.

Сотрудничество с США в сфере биобезопасности, по данным МИД, в течение многих лет было направлено исключительно на усиление системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики и биозащиты.

«Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана ни с какими военными целями», – заявили в ведомстве.

В МИД также напомнили, что тема так называемых «биолабораторий» неоднократно использовалась российской пропагандой и уже была опровергнута на международном уровне.

В частности, в 2022 году по инициативе рф в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия состоялся официальный консультативный процесс. Он не подтвердил никаких обвинений относительно разработки биологического оружия в Украине.

Кроме того, этот вопрос рассматривали в Совете Безопасности ООН, однако доказательств в подтверждение обвинений представлено не было.

В декабре 2023 года Украина еще раз подтвердила свою позицию на встрече государств-участников Конвенции. В МИД подчеркнули, что международные механизмы уже исчерпывающе рассмотрели эти вопросы.

«Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду», – заявили в ведомстве.

Заявление МИД появилось после того, как директор Национальной разведки США Тулси Габбард, которая уходит в отставку, обнародовала данные о якобы длительном финансировании правительством США более 120 «биолабораторий» в 30 странах мира, в том числе в Украине.

Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке из-за болезни мужа. Она намерена оставить должность 30 июня.

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