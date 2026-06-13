«Подарок Кремлю»: Габбард заявила о «биолабораториях» в Украине

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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на фоне предстоящей отставки обнародовала данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 «биолабораторий», в том числе в Украине.
Фото: Reuters

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на фоне предстоящей отставки обнародовала данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 «биолабораторий», в том числе в Украине.

Об этом говорится в заявлении Габбард.

Глава Нацразведки США подала в отставкуДиректор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке из-за болезни мужа. Она намерена покинуть пост 30 июня.

В заявлении утверждается, что среди таких объектов, где проводятся исследования биологических патогенов, в том числе опасных, есть лаборатории в Украине. Там также указано, что они могут «находиться под угрозой» из-за российско-украинской войны.

Габбард заявила, что американская разведка ранее предупреждала о вероятном хранении опасных патогенов в одной из биолабораторий, которая якобы финансировалась США в Украине.

В то же время на обнародованной «карте» офис Габбард указал неправильное расположение Киева или Киевской области, а одну из локаций обозначил как «Чернов».

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на фоне предстоящей отставки обнародовала данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 «биолабораторий», в том числе в Украине.
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Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Габбард «фактически подарила Кремлю еще одну информационную операцию».

Журналист Financial Times Кристофер Миллер также раскритиковал заявление, отметив, что Габбард «воспользовалась возможностью распространить одну из своих любимых теорий заговора».

В начале полномасштабного вторжения рф Габбард уже заявляла о существовании в Украине биологических лабораторий, которые финансируются США.

Среди «подтверждений» она тогда приводила документ Пентагона о сотрудничестве с украинским правительством в сфере безопасного выявления и диагностики биологических угроз, а также снижения рисков, связанных с патогенами.

В том пресс-релизе говорилось, что с 2005 года США поддержали украинские лаборатории, медицинские и ветеринарные учреждения и диагностические площадки в рамках программы биобезопасности.

Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке из-за болезни мужа. Она намерена покинуть должность 30 июня.

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