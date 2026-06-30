В Нигерии боевики напали на школу и похитили учеников во время экзаменов

Вооруженные нападающие совершили нападение на школу в штате Борно на северо-востоке Нигерии и похитили учеников, которые сдавали выпускные экзамены. Об этом сообщила полиция страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Атака произошла утром 29 июня в средней школе Lassa Day Secondary School в районе Аскира-Уба. По словам представителя полиции Наума Дасо, правоохранители начали операцию после нападения, и через несколько часов им удалось спасти 10 человек. В то же время точное количество похищенных учеников пока неизвестно.

В полиции не сообщили о количестве погибших или раненых. Однако правозащитная организация Amnesty International Nigeria заявила, что во время нападения погибли два учителя и один ученик.

«Школы должны быть местами безопасности, и ни один ребенок не должен стоять перед выбором между образованием и собственной жизнью», – заявили в Amnesty International Nigeria.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за атаку. В то же время северо-восток Нигерии на протяжении многих лет остается центром активности исламистских боевиков. Среди самых известных группировок в регионе – «Боко Харам» и связанная с «Исламским государством» группировка ISWAP («Провинция Западной Африки Исламского государства»).

Ранее в этом месяце нигерийская армия сообщала о спасении более 300 человек, которых боевики «Боко Харам» похитили в городе Нгоше, который расположен примерно в 114 километрах от места нового нападения.

Напомним, в марте боевики обстреляли больницу Аль-Дейн в столице Восточного Дарфура в Судане.] Там погибли по меньшей мере 64 человека, среди которых 13 детей.

Также ранее в городе Майдугури {embe, в результате которых погибли и пострадали многие люди.

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