АРМА впервые получило в управление арестованные криптоактивы

В Украине впервые арестованные виртуальные активы были фактически переданы в управление государству – на криптокошелек АРМА зачислено более 8,3 млн USDT, что эквивалентно более чем 372 млн грн.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Речь идет о цифровых активах, которые были изъяты в рамках расследования в отношении участника международной хакерской группировки. По данным следствия, ее члены совершали кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, похищали конфиденциальные данные, требовали выкуп и легализовали полученные средства через покупку недвижимости, автомобилей и другого имущества в Украине.

Общие убытки от деятельности группировки оцениваются более чем в 100 млн долларов.

В рамках производства задержаны четыре человека, в том числе организатор схемы. Все они находятся под стражей.

Также арестованы активы на сумму более 11,1 млн долларов США – это жилая недвижимость, автомобили, наличные средства в размере около 1 млн долларов, а также виртуальные активы.

Напомним, 27 мая под управление Агентства по розыску и менеджменту активов передали арестованную судом элитную квартиру российского нефтяного бизнесмена в центре Киева.

В конце апреля Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о взыскании в доход государства активов, принадлежавших бывшему народному депутату Олегу Царёву, который сотрудничал с оккупационными администрациями на востоке Украины.

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