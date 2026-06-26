Король Чарльз и принц Уильям впервые раскрыли суммы своих личных налогов

Король Великобритании Чарльз III впервые в современной истории британской монархии раскрыл, сколько налогов уплатил со своих личных доходов. Одновременно информацию о собственных налоговых обязательствах обнародовал и принц Уильям.

Об этом сообщает Bloomberg.

21 июня 2026, 20:17 Король Чарльз III станет первым британским монархом, обнародующим налоговую декларацию Король Чарльз III будет первым главой государства, обнародующим сумму своих личных доходов и налоговых данных. Полная информация будет опубликована на следующей неделе.

По итогам 2024–2025 налогового года Чарльз III добровольно уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов (около 17 млн долларов) налога на доходы и прирост капитала. Принц Уильям перечислил в бюджет 7,76 млн фунтов.

Букингемский дворец не уточнил, по какой ставке облагаются доходы короля. В то же время из финансового отчета Герцогства Ланкастерского, главного источника личных доходов монарха, следует, что в 2024–2025 годах Чарльз III получил 26,5 млн фунтов дивидендов.

В отчете по принцу Уильяму указано, что он уплачивает налог на доходы и прирост капитала по самой высокой ставке со всех своих личных доходов.

По сравнению с предыдущим годом налоговые выплаты короля выросли с 11,7 млн фунтов, тогда как сумма, уплаченная принцем Уильямом, наоборот, уменьшилась – с 8,34 млн фунтов.

Хотя покойная королева Елизавета II еще в 1992 году добровольно согласилась уплачивать налог на доходы и прирост капитала, ни один британский монарх до сих пор не раскрывал публично точную сумму своих налоговых платежей.

Сам Чарльз III ранее обнародовал информацию об уплате налогов, когда был принцем Уэльским, однако после восшествия на престол в 2022 году делает это впервые.

Напомним, ранее сообщалось, что король Чарльз раскроет информацию о своих налогах и доходах для повышения «прозрачности и доступности» информации о финансах монархии.

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