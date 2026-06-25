САП в октябре направит в суд дело экс-нардепа Логвинского

Специализированная антикоррупционная прокуратура после 1 октября направит в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Георгия Логвинского и других в завладении более 54 млн грн государственных средств.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 19 июня сторона защиты ограничена в сроках ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Установить стороне защиты, за исключением подозреваемого Бабина Бориса Владимировича и его защитника, а также представителю потерпевшего АО «Родовид Банк» - уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц срок до 1 октября 2026 года включительно для ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве, после истечения которого сторона защиты и потерпевший считаются реализовавшими свое право на доступ к ним», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении экс-нардепу Георгию Логвинскому в завладении 54 млн грн госбюджета. До этого органы заподозрили еще шесть человек по этому делу.

Следствие установило, что подозреваемые в течение 2013-2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека: ввели в заблуждение европейский институт, не поставив его в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

Как считает следствие, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого мандарина ойл» 54,18 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Минюст перечислило указанную сумму средств.

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