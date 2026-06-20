США прекратят финансирование ВИЧ-программ ЮАР из-за «аморальных практик»

Администрация президента США Дональда Трампа объявила, что будет постепенно отказываться от финансирования программ борьбы с ВИЧ и СПИДом в Южно-Африканской Республике. В Вашингтоне объяснили это тем, что страна не выполнила политические запросы администрации.
Об этом пишет BBC.
Программа по противодействию распространению ВИЧ и СПИДа в ЮАР известна как PEPFAR. Через нее Южно-Африканская Республика получила около 456 млн долларов финансирования от США в 2024 году и около 213 млн долларов в 2025 году.
В этом году страна получила только 26 млн долларов.
По данным медиа, причиной отмены финансирования стали обвинения со стороны администрации Трампа. В Вашингтоне заявляли, что власти ЮАР приняли «несправедливые и аморальные практики» закона о принудительной конфискации имущества африканеров – потомков европейских колонизаторов, живущих в Африке.
Теперь в США объясняют прекращение финансирования тем, что ЮАР «не смогла добиться очевидного прогресса в политических запросах со стороны администрации».
Представитель Госдепартамента США в комментарии Politico заявил, что помощь никогда не должна была быть постоянной. По его словам, Южная Африка является страной со средним уровнем дохода и «более чем способна поддерживать собственные программы здравоохранения».
BBC пишет, что Министерство здравоохранения ЮАР не получало предупреждения о таких действиях. В то же время в ведомстве заявили, что уже давно работали над планом самообеспечения.
В Южно-Африканской Республике проживает около 7,8 млн людей с ВИЧ. Это самый высокий показатель в мире.
Напомним, в ООН заявляли, что планируют преодолеть СПИД к 2030 году.
Ранее мы рассказывали, каким было распространение ВИЧ-инфекции в разных областях Украины до начала большой войны.
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