Американские исследователи установили вероятную причастность российских спутников к серии сбоев в работе GPS, которые с 2019 года периодически фиксировались в странах Европы и Северной Америки.

Об этом говорится в публикации на сайте Центра противодействия дезинформации.

12 июля 2024, 15:54 Гибридная кампания против НАТО: как россия глушит GPS-сигнал в Европе Россия ведет гибридную кампанию против НАТО, заглушая GPS-сигналы в европейских странах. Что об этом известно – в материале.

По данным исследования, из 75 зарегистрированных случаев кратковременного вмешательства в GPS-сигнал как минимум в трех источником излучения могли быть спутники российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Все эти инциденты имели схожие технические характеристики и преимущественно наблюдались над территорией европейских стран.

Речь идет о спутниках Единой космической системы россии, работающих на орбите типа «Молния». Их основной задачей является обнаружение запусков баллистических ракет и ядерных взрывов.

Специалисты отмечают, что подобные помехи могут влиять на работу навигационных сервисов, транспортной логистики, мобильных приложений с геолокацией и других технологий, широко используемых гражданским населением.

В настоящее время в ЕС проводят собственное расследование инцидентов и работают над усовершенствованием систем обнаружения и локализации источников радиопомех.

Напомним, ранее сообщалось, что в британском военном самолете RAF, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, глушили навигационные системы во время полета неподалеку от российской границы.

Кроме того, россия, по мнению главы Космического командования США Стивена Уайта, рассматривает возможность развертывания ядерного оружия на орбите. Цель такого «космического Перл-Харбора» – атака на спутники и полный паралич глобальной связи.

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