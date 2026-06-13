IT, медицина или дизайн: какие 10 профессиональных профилей станут доступными для старшеклассников

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению. С 2027 года старшеклассники смогут выбрать между академическим и профессиональным направлением обучения, а также сами определить свой профиль.

Об этом сообщили в Минобразования.

2 сентября 2025, 15:01 12-летняя школа: что предусматривает реформа для старшеклассников Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию, готовя к признанию украинских аттестатов в Европе. Полный переход планируется в 2027 году. Подробнее о реформе – на инфографике.

Нововведение станет одним из ключевых элементов реформы старшей школы и начнет действовать с 1 сентября 2027 года. С этого момента ученики, которые будут поступать в 10 класс, смогут выбирать между академическим и профессиональным направлениями обучения.

Профильное образование будет сочетать получение полного общего среднего образования с получением практических навыков, необходимых для будущей профессии.

Для старшеклассников предусмотрено 10 профессиональных профилей:

аграрный;

строительный;

транспортно-логистический;

инженерно-технологический;

медицинский;

ИТ;

бизнес и администрирование;

образовательно-гуманитарный;

гостеприимство и организация событий;

услуги красоты и дизайн.

Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС. В первый год ученики будут проходить профильно-адаптационный этап, а в дальнейшем постепенно углублять знания и получать практический опыт в выбранной сфере.

Более трети учебной программы будут составлять профильные дисциплины, связанные с будущей профессией. Еще более 11% времени будет отводиться на элективные предметы, которые школьники смогут выбирать в соответствии со своими интересами и потребностями рынка труда.

В зависимости от профиля будет меняться и наполнение программы. Например, в ИТ-направлении больше внимания будут уделять математике и цифровым технологиям, в медицинском – биологии и химии, а в направлении «Бизнес и администрирование» – математике и иностранным языкам.

Новая система обучения будет более приближенной к реальной жизни и будущей профессии учеников. Обычные школьные предметы будут преподавать с учетом выбранного направления. Например, в ИТ-классах больше внимания будут уделять программированию и цифровым технологиям, а в бизнес-профиле – деловому общению и иностранным языкам.

После окончания школы выпускники получат аттестат и смогут продолжить обучение в колледже или университете либо сразу начать работать по выбранной специальности.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки объяснили, чем обусловлены сложности с дальнейшим обучением учеников в 10–12 классах, которые сейчас возникают в отдельных общинах на фоне внедрения школьной реформы.

А также МОН определило первую волну профильных лицеев, которые в 2026 году получат государственное финансирование для создания современных образовательных пространств.

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