IT, медицина или дизайн: какие 10 профессиональных профилей станут доступными для старшеклассников

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению. С 2027 года старшеклассники смогут выбрать между академическим и профессиональным направлением обучения, а также сами определить свой профиль.
Об этом сообщили в Минобразования.
Нововведение станет одним из ключевых элементов реформы старшей школы и начнет действовать с 1 сентября 2027 года. С этого момента ученики, которые будут поступать в 10 класс, смогут выбирать между академическим и профессиональным направлениями обучения.
Профильное образование будет сочетать получение полного общего среднего образования с получением практических навыков, необходимых для будущей профессии.
Для старшеклассников предусмотрено 10 профессиональных профилей:
- аграрный;
- строительный;
- транспортно-логистический;
- инженерно-технологический;
- медицинский;
- ИТ;
- бизнес и администрирование;
- образовательно-гуманитарный;
- гостеприимство и организация событий;
- услуги красоты и дизайн.
Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС. В первый год ученики будут проходить профильно-адаптационный этап, а в дальнейшем постепенно углублять знания и получать практический опыт в выбранной сфере.
Более трети учебной программы будут составлять профильные дисциплины, связанные с будущей профессией. Еще более 11% времени будет отводиться на элективные предметы, которые школьники смогут выбирать в соответствии со своими интересами и потребностями рынка труда.
В зависимости от профиля будет меняться и наполнение программы. Например, в ИТ-направлении больше внимания будут уделять математике и цифровым технологиям, в медицинском – биологии и химии, а в направлении «Бизнес и администрирование» – математике и иностранным языкам.
Новая система обучения будет более приближенной к реальной жизни и будущей профессии учеников. Обычные школьные предметы будут преподавать с учетом выбранного направления. Например, в ИТ-классах больше внимания будут уделять программированию и цифровым технологиям, а в бизнес-профиле – деловому общению и иностранным языкам.
После окончания школы выпускники получат аттестат и смогут продолжить обучение в колледже или университете либо сразу начать работать по выбранной специальности.
Напомним, ранее в Министерстве образования и науки объяснили, чем обусловлены сложности с дальнейшим обучением учеников в 10–12 классах, которые сейчас возникают в отдельных общинах на фоне внедрения школьной реформы.
А также МОН определило первую волну профильных лицеев, которые в 2026 году получат государственное финансирование для создания современных образовательных пространств.
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