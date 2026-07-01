Суд выделил в отдельное производство материалы по экс-руководителю филиала УЗ

Экономика
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Антикоррупционный суд поддержал частично просьбу защитника обвиняемого экс-чиновника об остановке слушания.
фото: facebook.com/tsvigun.public

Высший антикоррупционный суд выделил в отдельное производство материалы по бывшему начальнику филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» Виталию Цвигуну в рамках дела депутата Полтавского областного совета Сергея Белашова о завладении более 206 млн грн УЗ.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, суд неоднократно обязывал детективов Национального антикоррупционного бюро осуществить привод Цвигуна в судебное заседание. Однако эти приводы не были исполнены, поскольку обвиняемый проходит военную службу и выполняет боевую задачу на Запорожском направлении.

«Остановить судебное производство по уголовному производству по обвинению (Цвигуна – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Обязать обвиняемого сообщить суду об окончании обстоятельств, которые стали основанием для остановки производства. Материалы уголовного производства относительно (Цвигуна – ред.) выделить в отдельное производство», – говорится в решении.

Одновременно суд продолжит судить Белашова отдельно.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Полтавского облсовета Сергею Белашову. По версии следствия он причастен к завладению почти 204 млн грн филиала «Центр обеспечения производства» УЗ. Кроме Белашова по делу также сообщили бывшему директору филиала ЦОИ Виталию Цвигуну. Белашова заключили под стражу, но он вышел оттуда, уплатив залог.

Как установило расследование, в период декабря 2016 – февраля 2020 годов филиал «Центр обеспечения производства» УЗ приобрел по завышенной более чем на 206 млн грн цене природный газ у частных компаний ООО «Юг-Газ» и ООО «Скала Терциум».

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