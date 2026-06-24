Илон Маск потерял статус триллионера из-за падения акций SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск больше не имеет статуса триллионера из-за падения стоимости акций SpaceX и Tesla. Его состояние сократилось примерно до 957 миллиардов долларов.

Об этом пишет Business Insider.

4 февраля 2026, 13:45 Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов Американский бизнесмен Илон Маск достиг рекордного состояния в 852 млрд долларов после приобретения компании xAI его космической компанией SpaceX.

Как известно, Маск стал первым в мире триллионером в начале июня после того, как первичное публичное размещение акций SpaceX оценило компанию более чем в 2 триллиона долларов. После этого акции компании несколько дней подряд росли на фоне интереса инвесторов к амбициозным планам SpaceX.

Однако на этой неделе акции SpaceX резко упали. Во вторник они закрылись примерно на уровне 156 долларов – это более чем на 30% ниже внутридневного максимума в 225 долларов, который был зафиксирован 16 июня. В то же время цена остается выше стартовой стоимости торгов – 150 долларов за акцию.

Падение произошло на фоне общего распродажа технологических акций из-за опасений по поводу возможного «пузыря» вокруг искусственного интеллекта и повышения процентных ставок.

Аналитики также начали ставить под сомнение высокую оценку SpaceX и ее масштабные цели — от создания космических дата-центров до отправки людей на Марс. Дополнительным испытанием для компании станет завершение периода блокировки акций, когда ранние инвесторы и акционеры смогут продать свои доли.

Согласно документам SpaceX перед выходом на биржу, компания в 2025 году зафиксировала убыток в размере 4,9 миллиарда долларов. Ее направление искусственного интеллекта потребовало 12,7 миллиарда долларов капитальных расходов.

Несмотря на падение, SpaceX остается самым ценным активом Маска. Его доля в компании оценивается примерно в 744 миллиарда долларов и составляет почти 80% его общего состояния. В то же время его доля в Tesla, стоимость которой оценивается в 158 миллиардов долларов, также понесла потери из-за падения рынка.

Состояние Маска все еще значительно превышает состояние ближайшего конкурента — сооснователя Google Ларри Пейджа. Разница между ними составляет около 660 миллиардов долларов.

Напомним, осенью 2025 года Илон Маск потерял место самого богатого человека в мире, уступив сооснователю компании Oracle Ларри Эллисону.

Однако вскоре Маск вернул себе это звание, став первым человеком в мире, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов.

А уже в начале 2026 года американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории миллиардером с состоянием более 800 миллиардов долларов.

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