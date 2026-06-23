Гондурас приобретет украинские дроны для борьбы с наркоторговлей

Гондурас планирует приобрести украинские беспилотники для борьбы с наркоторговлей и усиления безопасности на границах.

Об этом заявил президент страны Насри Асфура после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Euronews.

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По словам Асфуры, Украина может помочь Гондурасу укрепить защиту границ и противодействовать организованной преступности благодаря современным технологиям. Он отметил, что речь идет об использовании дронов для наблюдения за отдаленными районами и борьбы с незаконной деятельностью.

«Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для эффективного их контроля и борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования», – сказал президент Гондураса.

Асфура добавил, что Украина «может значительно помочь» стране в сфере безопасности, в частности в борьбе с наркотрафиком, который он назвал вопросом национальной безопасности.

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня является одной из самых сильных стран мира в сфере военных и дроновых технологий благодаря опыту использования беспилотников в войне против россии.

Как известно, Гондурас уже длительное время остается важным транзитным маршрутом для поставок кокаина из Южной Америки в США. В то же время страна сталкивается с ростом активности преступных группировок, в частности банд MS-13 и Barrio 18, которые связывают с насилием, вымогательством и контролем территорий.

Президент Гондураса также отметил, что украинские дроны могут использоваться не только в сфере безопасности, но и в гражданских целях, в частности в сельском хозяйстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Германия запускают совместное производство дронов дальностью до 1500 км.

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