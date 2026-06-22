Обвиняемому по делу экс-главы Госспецсвязи в очередной раз уменьшили залог

Высший антикоррупционный суд уменьшил залог с 20 до 18 млн грн бывшему директору государственного предприятия «Украинские специальные системы» Артуру Витренко по делу экс-председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Такое решение 17 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога размером 30 млн грн к Витренко. Позже ему снизили залог сначала до 25 млн грн, затем до 24, а впоследствии – до 20 млн грн. Защитник Витренко просил снова изменить меру пресечения.

«Меру пресечения в виде залога в размере 20 000 000 грн изменить в части суммы залога, а именно уменьшить обвиняемому (Витренко – ред.) размер залога, достаточный для обеспечения исполнения обвиняемым обязанностей, предусмотренных УПК Украины, до размера, что составляет 18 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, его заместителю и другим в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн. По версии следствия, в 2020 году владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

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