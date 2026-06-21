На Майдане проходит акция против «КиевПрайда»

В Киеве на Майдане Независимости 21 июня собрались десятки людей, которые выступают против Марша «КиевПрайд». Большинство участников акции скрывают лица, также на месте есть военные и дети.

Об этом сообщает hromadske.

5 марта 2026, 19:42 Что известно о защите прав ЛГБТ+ в Украине и соседних государствах Что известно о защите прав ЛГБТ+ в Украине, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове – на инфографике.

ОО «КиевПрайд» в этот день организует в столице мирное шествие. В организации отмечали, что среди ключевых требований Марша – признание ЛГБТИК+ семей, защита от преступлений на почве ненависти, приведение законодательства о транс-переходе в соответствие с современными международными стандартами и отмена Гражданского кодекса Украины.

На фоне этого на Майдане Независимости собрались десятки противников Марша. Участники акции заявляют, что вышли «в поддержку украинской семьи и против деградации».

Один из военных, который пришел на мероприятие, сказал hromadske, что взял отпуск на два дня, чтобы присоединиться к акции.

На акцию также пришли участники с детьми. Они держат таблички с надписями «Семейные ценности объединяют поколения», «Традиционные семьи – сильная Украина», «Нация, раса, семья» и другими.

На митинг против проведения Марша равенства пришел и Дмитрий Корчинский – активист и основатель добровольческого батальона «Братство». В комментарии hromadske он заявил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС и выступает за то, чтобы Украина оставалась «белой христианской страной».

Накануне мероприятия в Киевской городской государственной администрации напомнили о важности уважения прав и свобод человека, разнообразия и соблюдения правопорядка. Там призвали людей, которые могут иметь разные взгляды, соблюдать требования законодательства, уважать права и свободы других и воздерживаться от любых проявлений агрессии или провокаций.

В КГГА заявили, что Киев работает над доступностью городского пространства, услуг, информации и возможности участия в общественной жизни для всех людей независимо от возраста, состояния здоровья, пола, социального статуса или других особенностей.

«В КГГА убеждены, что именно возможность людей с разными взглядами мирно реализовывать свои права, уважая права и свободы друг друга, является свидетельством демократической зрелости общества и ценностей, за которые сегодня борется Украина», – говорится в заявлении.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года в Украине однополые браки не легализованы, не предусматривает их признание и новый Гражданский кодекс. Однако в Раде продолжается рассмотрение законопроекта «Об институте зарегистрированных партнерств», который позволит однополым и разнополым парам регистрировать семейные союзы без брака. Инициативу поддержал профильный комитет. Авторы акцентировали: законопроект поможет обеспечить имущественные и неимущественные права, в частности, для военных ЛГБТ+, также он соответствует евроинтеграционным стремлениям страны. Подробнее о правах ЛГБТ+ в Украине и соседних странах – в нашей инфографике.

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