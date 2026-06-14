Швейцария голосует за лимит населения в 10 миллионов: правительство предупредило о рисках

В воскресенье граждане Швейцарии голосуют на общенациональном референдуме по предложению ограничить численность населения страны 10 миллионами человек. Инициатива может иметь последствия для экономики и отношений Берна с Европейским Союзом.
Об этом сообщает Reuters.
Конституционное изменение предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP). Оно предусматривает, что население страны не должно превышать 10 миллионов до 2050 года.
Инициативу объясняют обеспокоенностью из-за иммиграции, давления на государственные услуги и жилищное строительство. По официальным прогнозам, Швейцария может достичь отметки в 10 миллионов жителей уже в начале 2040-х годов.
Если предложение поддержат, достижение лимита в 10 миллионов может запустить процесс, который заставит Швейцарию отменить соглашение о свободном движении рабочей силы с ЕС.
Это может поставить под сомнение договоренности Берна с Брюсселем, в частности соглашение об углублении экономической интеграции с Евросоюзом. Свободное передвижение является одной из основ единого рынка ЕС.
Ранее Еврокомиссия уже предупредила Швейцарию, что результаты референдума об ограничении численности населения повлияют на отношения страны с Брюсселем.
Правительство Швейцарии призвало граждан голосовать против инициативы. Там подчеркнули, что ограничение населения может навредить сотрудничеству с ЕС и экономике из-за сокращения доступа к рынку труда.
Население Швейцарии выросло с 7,2 миллиона в начале 2000-х годов до чуть более 9 миллионов в 2026 году. По данным аналитического центра Avenir Suisse, из примерно двух миллионов новоприбывших около 64% являются гражданами ЕС.
Швейцарские избиратели раньше часто отклоняли инициативы, которые могли навредить долгосрочным экономическим интересам страны. В то же время эта тенденция стала менее предсказуемой после 2014 года, когда избиратели поддержали предложение SVP об ограничении иммиграции из ЕС. Его влияние позже ослабили в ходе законодательного процесса.
Согласно новому опросу, большинство граждан Швейцарии выступает против законопроекта об ограничении населения 10 миллионами человек.
Ожидается, что первые результаты референдума начнут поступать в 10:00 по Гринвичу, то есть в 12:00 по Киеву.
Напомним, вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов в начале 2025 года рассказывал, насколько сократилось население Украины за 10 лет. При этом за год до этого Кабмин утвердил стратегию демографического развития.
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