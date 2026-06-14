Швейцария голосует за лимит населения в 10 миллионов: правительство предупредило о рисках

В воскресенье граждане Швейцарии голосуют на общенациональном референдуме по предложению ограничить численность населения страны 10 миллионами человек. Инициатива может иметь последствия для экономики и отношений Берна с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Reuters.

9 марта 2026, 04:52 В Швейцарии право пользоваться наличными деньгами закрепили в конституции В Швейцарии на референдуме более 73% избирателей поддержали поправку к конституции, которая гарантирует право использовать наличные деньги. Страна присоединилась к Венгрии, Словакии и Словении, где использование банкнот и монет также защищено законом.

Конституционное изменение предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP). Оно предусматривает, что население страны не должно превышать 10 миллионов до 2050 года.

Инициативу объясняют обеспокоенностью из-за иммиграции, давления на государственные услуги и жилищное строительство. По официальным прогнозам, Швейцария может достичь отметки в 10 миллионов жителей уже в начале 2040-х годов.

Если предложение поддержат, достижение лимита в 10 миллионов может запустить процесс, который заставит Швейцарию отменить соглашение о свободном движении рабочей силы с ЕС.

Это может поставить под сомнение договоренности Берна с Брюсселем, в частности соглашение об углублении экономической интеграции с Евросоюзом. Свободное передвижение является одной из основ единого рынка ЕС.

Ранее Еврокомиссия уже предупредила Швейцарию, что результаты референдума об ограничении численности населения повлияют на отношения страны с Брюсселем.

Правительство Швейцарии призвало граждан голосовать против инициативы. Там подчеркнули, что ограничение населения может навредить сотрудничеству с ЕС и экономике из-за сокращения доступа к рынку труда.

Население Швейцарии выросло с 7,2 миллиона в начале 2000-х годов до чуть более 9 миллионов в 2026 году. По данным аналитического центра Avenir Suisse, из примерно двух миллионов новоприбывших около 64% являются гражданами ЕС.

Швейцарские избиратели раньше часто отклоняли инициативы, которые могли навредить долгосрочным экономическим интересам страны. В то же время эта тенденция стала менее предсказуемой после 2014 года, когда избиратели поддержали предложение SVP об ограничении иммиграции из ЕС. Его влияние позже ослабили в ходе законодательного процесса.

Согласно новому опросу, большинство граждан Швейцарии выступает против законопроекта об ограничении населения 10 миллионами человек.

Ожидается, что первые результаты референдума начнут поступать в 10:00 по Гринвичу, то есть в 12:00 по Киеву.

Напомним, вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов в начале 2025 года рассказывал, насколько сократилось население Украины за 10 лет. При этом за год до этого Кабмин утвердил стратегию демографического развития.

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