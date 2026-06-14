В Финляндии не будут урезать зарплату работникам, не вышедшим на работу во время угрозы дронов

В Финляндии правительство подготовило новые рекомендации для работодателей и работников на случай угрозы беспилотников. Документ разработали Министерство экономики и занятости совместно с другими ведомствами и социальными партнерами.

Об этом говорится на сайте правительства.

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Одним из ключевых положений является совет сохранять выплату зарплаты работникам, которые из-за официальных предупреждений об опасности не могут выполнять свою работу.

Министр занятости Матиас Марттинен отметил, что хотя такие чрезвычайные ситуации случаются редко, у работодателей должны быть четкие правила действий, чтобы работники не рисковали безопасностью из-за страха потерять доход.

Правительство также подчеркивает, что во время угрозы от дронов гражданам рекомендуют оставаться в помещениях, а критически важные службы должны продолжать работу даже в условиях риска.

Каждое предприятие должно самостоятельно определить внутренние процедуры безопасности и организацию работы во время таких инцидентов. Также работодателям советуют заранее согласовать алгоритм действий с работниками.

В случае роста таких угроз правительство Финляндии готово дополнительно пересматривать механизмы поддержки работодателей.

Напомним, в последнее время в Финляндии участились инциденты с дронами. В частности, в марте над Балтийским морем и на юго-востоке страны зафиксировали несколько малоразмерных объектов на низкой высоте. Впоследствии два БПЛА упали в районе города Коувола – один к северу, другой к востоку от населенного пункта.

Позже появилась информация о том, что эти дроны могли быть украинскими и оказались в Финляндии из-за воздействия российских средств РЭБ.

Несмотря на эти случаи с «блуждающими дронами», официальный Хельсинки не обращался к Украине с требованием прекратить или ограничить удары по объектам на территории рф, а украинский МИД извинился за эту ситуацию.

В мае фиксировали еще несколько инцидентов с дронами в Финляндии, тогда власти страны рекомендовали гражданам некоторых регионов оставаться дома на время воздушной тревоги.

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