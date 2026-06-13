Россияне заявили о покушении на бывшего «министра госбезопасности ДНР» Пинчука

В россии заявили о покушении на бывшего так называемого министра госбезопасности «ДНР» Андрея Пинчука.

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации российских медиа, взрыв произошел в его доме в Москве после того, как курьер доставил посылку. Пинчук не получил ранений, так как успел укрыться за бронированной дверью. В ТАСС утверждают, что его жизни ничего не угрожает.

В результате взрыва в доме были повреждены двери и выбиты окна.

Отметим, что Андрей Пинчук в начале 2000-х годов работал в структурах так называемого министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья, а затем присоединился к боевым действиям на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

В марте 2014 года он принимал участие в аннексии Крыма. По его собственным словам, во время захвата полуострова занимался переводом подразделений украинских спецслужб под российскую юрисдикцию и подготовкой к проведению так называемого референдума.

В 2014-2015 годах Пинчук возглавлял так называемое министерство госбезопасности самопровозглаченной «ДНР». После начала полномасштабной войны рф против Украины он командовал отрядом «Центр» во время боев за Изюм, а в 2023-2025 годах был командиром отряда «БАРС-13», принимавшего участие в боях за Бахмут.

Напомним, 6 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны рф Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе. Его госпитализировали.

7 февраля стало известно, что Алексеев выжил. Тогда по делу задержали двух подозреваемых.

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