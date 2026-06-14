«Пушкинские воры» во Франции: грузин осудили за кражу книг на 770 тысяч евро

Французский суд вынес приговор шести гражданам Грузии, которые похищали редкие книги российских классиков XIX века из престижных библиотек Парижа и Лиона. Осужденные получили от 18 месяцев условного срока до семи лет лишения свободы.

Об этом пишет Euronews.

29 марта 2026, 05:21 В Европе неизвестные похитили фуру с 12 тоннами батончиков KitKat Из Италии в Польшу не доехала фура с 413 тысячами батончиков KitKat. Nestlé подтвердила кражу и предупредила, что похищенная партия отслеживается.

Среди похищенных произведений – первое издание «Бориса Годунова» Александра Пушкина 1825 года, а также книги Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

Прокурор назвал это дело «настоящим ограблением сокровищ» и «масштабной организованной операцией, спланированной и осуществленной с тщательностью и цинизмом».

По данным следствия, злоумышленники приходили в библиотеки якобы для работы с редкими изданиями. Они фотографировали и измеряли книги, а затем незаметно подменяли их подделками.

Только ущерб Национальной библиотеки Франции оценили в 770 тысяч евро. Ни одно из похищенных произведений до сих пор не нашли.

Самый суровый приговор получил 50-летний Михеил З. Его приговорили к семи годам лишения свободы и пожизненно запретили въезд во Францию. Ранее его уже осудили в Литве на три года и четыре месяца за аналогичные преступления.

Двоих подсудимых судили заочно. Их уже арестовали в Грузии, которая не выдает своих граждан.

Это дело является частью волны краж в библиотеках по всей Европе, которая началась после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Следователи связывают эти кражи с организованной сетью, которая может иметь связи с москвой.

Напомним, недавно в Европе исчезла партия из 12 тонн шоколадных батончиков KitKat, которую перевозил грузовик Nestlé.

В августе прошлого года сообщалось, что российские хакеры могли получить доступ к секретным делам в судах США.

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